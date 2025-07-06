كتب - عمر صبري:

نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عددًا من التعليمات التي يجب أن يلتزم بها طلاب الثانوية العامة أثناء أداء اختبارات القدرات، والتي جاءت كالتالي:

1- ممنوع منعًا باتًا الحضور بالهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أخرى، والدخول بها إلى قاعة الاختبارات. ويُعتبر الطالب "غير لائق" إذا وُجد معه هاتف محمول، حتى وإن كان مغلقًا، أو أي جهاز إلكتروني آخر.

2- ضرورة الحضور قبل موعد الاختبار بساعة كاملة على الأقل.

3- غير مسموح لأولياء الأمور بدخول الكليات، ومسموح فقط بدخول الطلاب في اليوم المحدد لهم على موقع التنسيق لإجراء الاختبار.

4- ممنوع نهائيًّا تصوير الاختبار، وسيُعتبر الطالب غير لائق في اختبارات القدرات إذا قام بتصوير أي جزء من الاختبارات أو نشره بأي وسيلة، رقمية أو غير رقمية.

ووجّه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة الخدمات والمعلومات التي من شأنها التيسير على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط للقبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وذلك في إطار فتح باب التقديم لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة لعام 2025، للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2025/2026.

من جانبه، أوضح الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن الفرصة متاحة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عبر موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، من خلال الرابط التالي:

https://tansik.digital.gov.eg، وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 12 يوليو 2025 وحتى يوم الخميس الموافق 24 يوليو 2025.

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