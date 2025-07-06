كتب - عمر صبري:

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا عاجلًا يُفيد بأحقية جميع الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية لعام 2025 في التقديم على موقع التنسيق الإلكتروني، مشددة على أن التقديم لن يُتاح مرة أخرى، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم فتح باب تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة (الدور الثاني).

ووجّه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة جميع الخدمات والمعلومات التي من شأنها التيسير على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك في إطار فتح باب التقديم لإجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة لعام 2025، للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2025/2026.

من جانبه، أوضح الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن الفرصة متاحة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عبر موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت من خلال الرابط التالي:

https://tansik.digital.gov.eg، وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 12 يوليو 2025 وحتى يوم الخميس الموافق 24 يوليو 2025.

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