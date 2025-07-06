كتب - عمر صبري:

أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقف طلاب الثانوية العامة المتخلفين عن موعد أداء اختبارات القدرات للعام الجامعي 2025/2026.

وأكدت الوزارة أنه في حال تخلف الطالب عن الموعد المحدد لاختبار القدرات الذي قام بحجزه، يتعين عليه التوجه إلى الكلية المعنية لتحديد موعد آخر، مع تقديم عذر تقبله الكلية، على أن تتولى الكلية تحديد موعد جديد للطالب، وذلك حتى نهاية الفترة المقررة من قِبَل مكتب التنسيق.

ووجّه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة جميع الخدمات والمعلومات التي من شأنها التيسير على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط للقبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وذلك في إطار فتح باب التقديم لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة لعام 2025، تمهيدًا للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2025/2026.

من جانبه، أوضح الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على مكتب التنسيق، في بيان، أن الفرصة متاحة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عبر موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت من خلال الرابط التالي:

https://tansik.digital.gov.eg، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 12 يوليو 2025 وحتى يوم الخميس الموافق 24 يوليو 2025.

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