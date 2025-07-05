هاني مدكور مساعدًا لوزير التعليم العالي للمشروعات القومية

كتب- عمر صبري:

أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بندب الدكتور هاني السيد عبد العزيز مدكور، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة أسوان، للعمل مساعدًا للوزير للمشروعات القومية.

ويتمتع الدكتور هاني مدكور بخبرة أكاديمية ومهنية واسعة في مجال الهندسة والإدارة الجامعية، حيث تولى عددًا من المناصب البارزة، أبرزها: المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية والتكنولوجية بوزارة التعليم العالي، وعميد كلية الهندسة بجامعة الوادي الجديد.

كما شغل منصب المستشار الهندسي لجامعتي الوادي الجديد وأسوان، ووكيل كلية الهندسة بجامعة أسوان، فضلًا عن توليه إدارة وحدة المشروعات بجامعة جنوب الوادي (فرع أسوان).

ويمتلك "مدكور"، سجلًا علميًا دوليًا، حيث عمل باحثًا مساعدًا بمعهد التحليل الإنشائي وقوة المواد بجامعة إنسبروك بالنمسا.

وعلى صعيد العمل المؤسسي، شارك "مدكور"، في لجنة مراجعة القطاع الهندسي لاعتماد المعاهد العليا، وكان عضوًا في لجنة مراجعة المعايير المرجعية الوطنية لقطاع الهندسة، إلى جانب عضويته في صندوق تطوير التعليم للمجمعات التكنولوجية.

ويأتي تعيينه في هذا المنصب في إطار دعم وزارة التعليم العالي لملف المشروعات القومية وربطه بالخبرات الوطنية القادرة على دفع عجلة التطوير والتنمية في التعليم الجامعي والتكنولوجي.

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