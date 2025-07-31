تعرف على كليات جامعة المنيا الأهلية ومصروفاتها في العام الدراسي الجديد

المنيا- جمال محمد:

يترقب طلاب الثانوية العامة فتح التقديم في العديد من الجامعات، وعلى رأسها الجامعات الأهلية وفقاً للحدود الدنيا التي سيُعلن عنها.

وفي محافظة المنيا أعلنت جامعة المنيا الأهلية أنه سيتم فتح باب التقدُّم الإلكتروني للراغبين في الالتحاق بكليات وبرامج الجامعة فور إعلان الحد الأدنى للقبول بالكليات المختلفة رسميًا من قِبل وزارة التعليم العالي.

مصراوي ينشر كليات الجامعة الأهلية بالمنيا ومصروفات كلياتها السبعة ببرامجها المتنوعة للعام الدراسي الجديد 2025 / 2026 وفقاً لما تم إعلانه وهي كالتالي:

- كلية الطب البشري "برنامج الطب التكاملي" وبلغت مصروفات هذا العام 150 ألف جنيه.

- كلية طب الأسنان "برنامج طب الأسنان المتميز" 120 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة برنامج "الصيدلة الإكلينيكية" 95 ألف جنيه.

-كلية العلاج الطبيعي 95 ألف جنيه.

- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي 60 ألف جنيه.

- كلية الهندسة برنامج "هندسة الميكاترونيات والروبوتات الصناعية" 70 ألف جنيه.

- كلية العلاقات العامة والإعلان 40 ألف جنيه.

وكانت أعلنت الجامعة مؤخراً عن البدء فى اتخاذ خطوات انشاء مركزاً للاختبارات الإلكترونية، يضم قاعات مجهزة بأحدث الأجهزة التقنية، بطاقة استيعابية 1000 جهاز حاسب آلي؛ لتلبية احتياجات الطلاب وتحسين جودة الاختبارات الإلكترونية، وربطها بشبكة الجامعات، لتسهيل إجراء الاختبارات بمختلف الكليات، بما يساهم في توفير أحدث التقنيات في مجال القياس والتقويم.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور متابعة الصفحة الرسمية للجامعة دون غيرها بشكل مستمر، للاطلاع على آخر المستجدات والمواعيد المحددة أولًا بأول وذلك علي الصفحة الرسمية لجامعة المنيا الأهلية علي الرابط التالي: