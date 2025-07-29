كتب - عمر صبري:

أعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، اليوم الثلاثاء، أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد على موقع التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2025/2026، بلغ حتى الآن 19 ألف طالب وطالبة.

ويمكن لطلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة تسجيل رغباتهم أو تعديلها على موقع التنسيق الإلكتروني: هنا، وذلك حتى موعد انتهاء المرحلة الأولى في تمام الساعة السابعة من مساء السبت 2 أغسطس الجاري.

ويُتاح للطلاب تسجيل رغباتهم وإدخالها من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، كما يمكنهم التسجيل من خلال معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية المتاحة لمساعدة الطلاب، والتي تعمل من الساعة 9 صباحًا إلى 3 عصرًا يوميًا خلال فترة التنسيق، ويمكن الاطلاع على أماكن المعامل من خلال الرابط التالي: هنا

ويمكن للطلاب الاستفادة من الأدلة الإرشادية والتوضيحية والفيديوهات التي أعدتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة؛ لمساعدتهم في كيفية التنسيق الدقيق، وكتابة رغباتهم بطريقة صحيحة على الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني.