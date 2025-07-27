كتب- أحمد السعداوي:

وقعت مؤسسة مرسال، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بروتوكول تعاون استراتيجي مع مستشفيات جامعة عين شمس؛ بهدف تعزيز الخدمات الطبية المتخصصة للفئات الأولى بالرعاية وتطوير القدرات التشخيصية لاضطرابات التوازن.

وتتبرع مؤسسة مرسال، بموجب البروتوكول، بثلاثة أجهزة طبية متطورة لتشخيص اضطرابات التوازن بتكلفة إجمالية بلغت ٦ ملايين ونصف مليون جنيه، وهي:

- جهاز VNG لتسجيل حركات العين اللا إرادية وقياس دقة التوازن.

- جهاز vHIT لتقييم وظائف الجهاز الدهليزي في الأذن الداخلية.

- جهاز CDP للتصوير الوضعي الديناميكي وتحليل أنظمة التوازن الحسية المتكاملة.

وجرى توقيع البروتوكول يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025 بمركز التدريب التابع لمستشفيات جامعة عين شمس، بحضور ممثلي المؤسستين.

ووقّع البروتوكول هبة راشد، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مرسال، والدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، بحضور الدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، والدكتورة نهى رضوان، رئيس القطاع الطبي بمؤسسة مرسال.

وأعربت راشد عن فخرها بالشراكة مع مستشفيات جامعة عين شمس، قائلةً: "نحن فخورون بشراكتنا مع صرح طبي عريق كمستشفيات جامعة عين شمس. وهذا التعاون يجسد رؤيتنا المشتركة في توفير رعاية صحية عالية الجودة، وستسهم هذه الأجهزة في تحقيق نقلة نوعية في تشخيص وعلاج المرضى."

وأشاد الدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، بالبروتوكول، وأثنى على جهود مؤسسة مرسال في المجال الطبي والرعاية الصحية، مؤكدًا التعاون المستمر بين مرسال ومؤسسات الدولة لتوفير خدمات الرعاية الطبية للفئات الأكثر احتياجًا.

ويهدف البروتوكول إلى بناء إطار تعاون مستدام يشمل التوعية الصحية، توفير الخدمات الطبية، وتوسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة؛ لضمان وصول الدعم الطبي إلى أكبر عدد من المستحقين، خصوصًا الفئات الأولى بالرعاية.