هل يجب تسجيل طالب الثانوية رغباته بمعامل تنسيق الجامعات الحكومية؟

كتب- عمر صبري:

أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومكتب التنسيق مسارات وأماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني، وذلك لطلاب الثانوية العامة 2025 سواء في تنسيق المرحلة الأولى أو المرحلتين الثانية والثالثة.

وأضافت وزارة التعليم العالي أنه يمكن تسجيل الرغبات من خلال:

• الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

• معامل الحاسبات المتاحة بالجامعات الحكومية والكليات التابعة لها بمختلف أنحاء الجمهورية.

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وأكدت وزارة التعليم العالي أنه من المقرر أن تنطلق المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة في اليوم التالي من استلام طلاب الثانوية العامة الشهادات من مدارسهم الحكومية.

وأكد مصدر مسئول بمكتب تنسيق قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعات والمعاهد الحكومية، أن وزارة التعليم العالي مستعدة لبدء تنسيق المرحلة الأولى والسماح لطلاب الثانوية العامة 2025 تسجيل الرغبات.

وأضاف المصدر خلال تصريحات لـ"مصراوي" أن سبب التأخير في إعلان الحدود الدنيا وتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2025 هو عدم وصول الشهادات الخاصة بطلاب الثانوية العامة إلى المدارس والتي تتضمن الرقم السري الخاص بكل طالب والمستخدم في الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات.

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