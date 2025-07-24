كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة حلوان فتح برنامج البكالوريوس في علوم التمريض (التخصصي) أبوابه لطلاب الثانوية العامة بكلية التمريض جامعة حلوان، وذلك خلال تنسيق الجامعات 2025.

يتميز البرنامج بكونه برنامج ساعات معتمدة يُدرّس باللغة الإنجليزية، صُمم ليُخرج ممرضين مؤهلين تأهيلاً علميًا وعمليًا عالي المستوى، يمتلكون المهارات العامة والتخصصية التي تمكنهم من تقديم رعاية صحية آمنة وعالية الجودة، مواكبة لأحدث المعايير العالمية.

ويُعنى البرنامج بتعزيز قدرات الطلاب في البحث العلمي والتعليم المستمر، وتنمية مهاراتهم في التفكير النقدي وحل المشكلات، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على مواجهة التحديات الصحية المتغيرة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

يسعى البرنامج إلى إكساب الطلاب قدرة التواصل الفعال مع المرضى والفريق الطبي، إلى جانب ترسيخ القيم المهنية مثل الإتقان، الأمانة، والانضباط الأخلاقي. كما يهتم البرنامج بتأهيل الطلاب لاستخدام التكنولوجيا الحديثة ومواكبة المناهج العالمية، مما يعزز جاهزيتهم للعمل في بيئات متنوعة ومتقدمة، والاندماج في سوق العمل المحلي والدولي بكفاءة تنافسية متميزة.

ويتيح البرنامج فرصة الالتحاق للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة (شعبة علمي علوم) أو ما يعادلها من الشهادات المعتمدة، وفقًا لضوابط المجلس الأعلى للجامعات.

كما يُفتح القبول أمام الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية للتمريض والمعاهد الفنية الصحية (شعبة تمريض) بشرط الالتحاق من المستوى الأول، واجتياز الكشف الطبي، وتقديم ما يثبت حسن السير والسلوك، والحصول على نسبة 75% فأعلى.

ويُقبل الطلاب الوافدون وفق نفس الشروط المقررة لقبول الطلاب المصريين، مع الالتزام بالقواعد المنظمة من المجلس الأعلى للجامعات، تأكيدًا لحرص الجامعة على فتح آفاق تعليمية دولية تنافسية تُعلي من قيمة التميز الأكاديمي والممارسة المهنية الرفيعة.

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