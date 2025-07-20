كواليس اجتماع قطاع الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات

كتب- عمر صبري:

كشف مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات تفاصيل اجتماع لجنة قطاع كليات طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات وقرار اللجنة ومطلبها بضرورة التحقيق مع نقيب أطباء الأسنان النقابة الفرعية بالإسكندرية.

وأضاف المصدر خلال تصريحات لـ"مصراوي" أن رئيس اللجنة وأمين لجنة القطاع، تقدما ببلاغ لنقيب أطباء الاسنان في مصر، وذلك من منظور المسئولية الوطنية للجنة قطاع طب الأسنان تجاه مستقبل طب الاسنان في مصر وعملها الدؤوب بالتنسيق مع الحكومة المصرية ممثلة في وزير التعليم العالي والبحث العلمي بما يحافظ على مستقب الطلاب خريجي طب الأسنان.

في سياق متصل، أصدرت لجنة قطاع طب الأسنان بيانا صحفيا أكدت خلاله أنها تقف بالمرصاد لكل من يريد أن يتجاوز أو يتغول على الدولة المصرية أو على مستقبل الراغبين في الالتحاق بكليات طب الاسنان المصرية.

وقررت لجنة قطاع طب الأسنان في اجتماعها بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١٧ مخاطبة النقابة العامة للأطباء الأسنان لتحويل الطبيب وليد الديب نقيب أطباء أسنان إسكندرية للجنة تحقيق بشأن ما نسب إليه من بيان أصدره على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي منفردا دون الرجوع للنقابة العامة ومجلسها الموقر كجهة ولاية أو لجنة قطاع طب الأسنان أو وزارة التعليم العالي مما سبب لغط وبلبلة للأسر المصرية في وقت شديد الحساسية نظرا لانعقاد امتحانات الثانوية العامة حاليا.

وأضاف بيان لجنة قطاع طب الأسنان: لذا ترجو اللجنة من النقابة العامة لأطباء أسنان مصر التحقيق مع الطبيب المشكو في حقه وابلاغنا بنتيجة وتفضلوا بقبول فائق الاحترام رئيس لجنة قطاع طب الأسنان، وآمين لجنة قطاع طب الأسنان عن أعضاء اللجنة.

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