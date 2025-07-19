كتب- عمر صبري:



استقبلت كلية طب قصر العيني، مامادو مبينج، المستشار الثاني بسفارة السنغال في القاهرة والمسؤول عن شؤون الطلاب بالدول العربية، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجانبين، وبحث إطلاق البرنامج الفرنسي الجديد "Kasr Al Ainy French – KAF"، المقرر بدء الدراسة به العام الجامعي 2025/2026.



تأتي الزيارة برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور حسام صلاح، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات.



شارك في اللقاء عدد من قيادات الكلية، من بينهم الدكتور عبد المجيد قاسم، وكيل الكلية، والدكتورة حنان مبارك، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عمر عزام، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب الدكتورة نادين علاء شريف، أستاذ أمراض النساء والتوليد ومديرة البرنامج الفرنسي.



وناقش الجانبان، آليات تنفيذ البرنامج واستكشاف فرص التعاون مع الدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية، مؤكدين أن البرنامج يأتي في إطار الدور الريادي لقصر العيني في دعم جهود الدولة لتوطيد العلاقات مع إفريقيا، من خلال تقديم تعليم طبي متميز باللغة الفرنسية يسهم في إعداد كوادر طبية قادرة على خدمة مجتمعاتها.



وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة حنان مبارك، أبرز ملامح البرنامج، من حيث الفئات المستهدفة، ونوعية الدعم الأكاديمي والخدمي الذي سيُقدم للطلاب الأفارقة.



اُختتمت الزيارة بعرض تقديمي قدمته الدكتورة نادين علاء شريف، تناولت فيه رؤية البرنامج وأهدافه، وخطة التنفيذ، ومعايير القبول، وخطوات التسجيل، مؤكدة أن "KAF" يمثل منصة تعليمية جديدة تعزز من التبادل العلمي والثقافي بين مصر ودول القارة.



وشهد اللقاء تفاعلًا إيجابيًا ونقاشًا موسعًا حول سبل تفعيل البرنامج، والتعاون الأكاديمي بين كلية الطب والجهات التعليمية في السنغال والدول الإفريقية الفرانكفونية.





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