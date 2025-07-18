شراكة بين "التعليم" و"مصر الخير" و"جايكا" لدعم التعليم التكنولوجي

كتب- محمد أبو بكر:

شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ومؤسسة مصر الخير، بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA)، وذلك بمقر التعليم الخاص في القاهرة الجديدة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تقديم دعم سنوي لـ100 طالب من طلاب معهد الكوزن المصري الياباني بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بداية من العام الأكاديمي 2025/2026، من خلال منح جزئية تستهدف الطلاب المتفوقين والأكثر احتياجًا.

وقع الاتفاقية كل من الدكتورة رشا سعد شرف، أمين عام صندوق تطوير التعليم، والدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير.

وأكد وزير التعليم العالي، خلال كلمته في مراسم التوقيع، أن هذا التعاون يُجسد نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والشركاء الدوليين، بما يدعم التعليم التكنولوجي في مصر، مشيرًا إلى أن معهد الكوزن المصري الياباني يمثل صرحًا تعليميًا واعدًا في مجال التعليم التطبيقي والتكنولوجي بالشراكة مع اليابان.

وأضاف الوزير، أن دعم الطلاب المتميزين والأكثر احتياجًا يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 وركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري ضمن استراتيجية الجمهورية الجديدة.

من جهتها، أكدت الدكتورة رشا شرف أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي ضمن خطة الصندوق لتطوير العملية التعليمية عبر مبادرات مبتكرة، تركز على بناء نظام تعليمي شامل ومستدام، وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، بما يعزز من قدرات ومهارات الشباب المصري.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد رفاعي أن مؤسسة مصر الخير تحرص على دعم المؤسسات العلمية والبحثية في إطار رسالتها لبناء الإنسان وخدمة المجتمع في شتى المجالات التنموية، مضيفًا أن المؤسسة حصلت على جائزة اليونسكو في تعليم الفتيات تقديرًا لجهودها.

وأكد أن هذه الاتفاقية تمثل انطلاقة جديدة نحو دعم الطلاب المصريين، مع التركيز على المتفوقين والفئات الأكثر احتياجًا، كما أشار إلى استمرار دعم المؤسسة للطلاب من جنسيات عربية مثل الفلسطينيين والسودانيين واليمنيين.

وقع الاتفاقية كل من الدكتورة رشا سعد شرف، أمين عام صندوق تطوير التعليم، والدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير.

وأكد الوزير أيمن عاشور أن هذا التعاون يُجسد نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والشركاء الدوليين، بما يدعم التعليم التكنولوجي في مصر، مشيرًا إلى أن معهد الكوزن المصري الياباني يمثل صرحًا تعليميًا واعدًا في مجال التعليم التطبيقي والتكنولوجي بالشراكة مع اليابان.

وأضاف الوزير أن دعم الطلاب المتميزين والأكثر احتياجًا يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 وركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري ضمن استراتيجية الجمهورية الجديدة.

من جهتها، أكدت الدكتورة رشا شرف أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي ضمن خطة الصندوق لتطوير العملية التعليمية عبر مبادرات مبتكرة، تركز على بناء نظام تعليمي شامل ومستدام، وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، بما يعزز من قدرات ومهارات الشباب المصري.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد رفاعي أن مؤسسة مصر الخير تحرص على دعم المؤسسات العلمية والبحثية في إطار رسالتها لبناء الإنسان وخدمة المجتمع في شتى المجالات التنموية، مضيفًا أن المؤسسة حصلت على جائزة اليونسكو في تعليم الفتيات تقديرًا لجهودها.

وأكد رفاعي أن هذه الاتفاقية تمثل انطلاقة جديدة نحو دعم الطلاب المصريين، مع التركيز على المتفوقين والفئات الأكثر احتياجًا، كما أشار إلى استمرار دعم المؤسسة للطلاب من جنسيات عربية مثل الفلسطينيين والسودانيين واليمنيين.

حضر مراسم التوقيع د.هاني هلال الأمين العام لمبادرة الشراكة المصرية اليابانية للتعليم (EJEP) ووزير التعليم العالي الأسبق، ود.صابر حسن رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، إلى جانب عدد من ممثلي هيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA)، وممثلي صندوق تطوير التعليم، ومؤسسة "مصر الخير.

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