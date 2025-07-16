قصر العيني يحصل على الاعتماد الدولي لوحدة السكتة الدماغية

كتب – عمر صبري:

أعلنت كلية طب قصر العيني عن حصول وحدة السكتة الدماغية التابعة لمستشفياتها على الاعتماد الدولي من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية، لتُصنّف بذلك ضمن الوحدات الرائدة عالميًا في هذا التخصص الطبي الدقيق.

ويأتي هذا الاعتماد تتويجًا لجهود متواصلة في تطوير الأداء الإكلينيكي والإداري، وتحقيق أعلى معايير الجودة العالمية، تحت إشراف الأستاذ الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة مستشفيات قصر العيني.

وجاء منح الاعتماد الدولي عقب زيارة ميدانية أجرتها لجنة تقييم دولية برئاسة الدكتورة شيلا مارتنز، الرئيس السابق للمنظمة الدولية للسكتة الدماغية، التي قامت بجولة تفقدية داخل الوحدة، حيث أثنت على سرعة الاستجابة الطبية، ودقة النظام الإداري، وكفاءة الفريق المعالج.

تأسست وحدة السكتة الدماغية بقصر العيني عام 2016، ضمن خطة طموحة لتطوير خدمات الرعاية المتخصصة، وتعد حاليًا الأكبر من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، إذ تضم 32 سريرًا مخصصًا لحالات السكتة الدماغية، و8 أسرّة إضافية مخصصة لعلاج الجلطات الدماغية باستخدام تقنية إذابة الجلطات، مما جعلها مركزًا إقليميًا مرجعيًا.

وقد استوفت الوحدة كافة المعايير الدولية المطلوبة للاعتماد، والتي شملت التوثيق التفصيلي لمؤشرات الأداء الطبي، ونسب التعافي، وانخفاض معدلات الوفيات، بالإضافة إلى سرعة استقبال الحالات، وتنظيم ملفات المرضى وفق النماذج العالمية. كما تضمنت المعايير وجود برنامج متابعة شامل للمرضى بعد الخروج من المستشفى عبر العيادات الخارجية لضمان استمرارية الرعاية وتحقيق نتائج علاجية مستدامة.

ويُعد هذا الاعتماد خطوة جديدة نحو تعزيز مكانة قصر العيني كصرح طبي أكاديمي عريق، ومركز إقليمي للتميز في تقديم الرعاية الصحية المتخصصة في مصر والمنطقة.

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