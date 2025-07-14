كتب - عمر صبري:

نشر المجلس الأعلى للجامعات تفاصيل اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بقسم "فنون"، من طلاب الثانوية العامة 2025، حيث تهدف اختبارات القدرات إلى تقييم مدى استعداد الطالب لدراسة الفنون من حيث:

- التفكير الإبداعي والقدرة على التخيل

- إدراك النسب الصحيحة للجسم البشري

- تنظيم الأفكار والأشكال

- التوازن اللوني والقدرة على استخدام الظل والنور

- المهارات الفنية الأساسية

ويبلغ زمن الاختبار المهاري 150 دقيقة، يبدأ الساعة 10 صباحًا ولا يُسمح بالدخول بعد هذا التوقيت لأي سبب، ويتكون الاختبار من:

1. سؤال الرسم (60 درجة): يتناول موضوعًا واحدًا يختبر قدرة الطالب على التعبير الفني عن البيئة والمجتمع باستخدام أقلام الرصاص والظل والنور.

2. سؤال التصميم الابتكاري (40 درجة): يقيس قدرة الطالب على الابتكار وتنظيم العناصر البصرية باستخدام الألوان الخشبية أو الفلوماستر أو كليهما، على مساحة 20×15 سم.

الأدوات المطلوبة على الطالب إحضار الأدوات التالية:

- أقلام رصاص بدرجات مختلفة

- ألوان خشبية

- أقلام فلوماستر

- أدوات هندسية (مسطرة، مثلث، برجل)

- ممحاة (أستيكة)

شروط النجاح

يشترط حصول الطالب على 60% على الأقل من إجمالي درجات الاختبار (الرسم + التصميم الابتكاري) ليُعتبر "لائقًا" ومؤهلًا للالتحاق بالقسم.

مجالات الاستعداد للاختبار

ينصح الطلاب بالاطلاع على الموضوعات التالية قبل أداء الاختبار:

- مبادئ الرسم والتصميم

- نظرية اللون وتطبيقاته

- القضايا البيئية المعاصرة

- أبرز الإنجازات الحكومية

- أهم النجاحات الرياضية في مصر

كما يمكن للطلاب الاستفادة من الروابط الإرشادية المتاحة على مواقع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والكلية، والتي تساعدهم على تطوير مهاراتهم البصرية والفكرية قبل دخول الاختبار.

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