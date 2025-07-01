جامعة عين شمس توضح تفاصيل اعتداء خريجة على فرد أمن بسلاح أبيض

كتب- عمر صبري:

علقت جامعة عين شمس على حادث الاعتداء على أحد أفراد الأمن الإداري بكلية البنات جامعة عين شمس في ضوء ما تم تداوله بشأن واقعة تعدي إحدى خريجات كلية البنات جامعة عين شمس على أحد أفراد الأمن الإداري بالكلية.

وأكدت الجامعة، خلال بيان رسمي، أن الواقعة قيد التحقيق من قبل الجهات الأمنية المختصة، التي باشرت عملها على الفور، مؤكدة أن المعتدية ليست مقيدة حاليا بالجامعة، وإنما هي خريجة دفعة ٢٠١٦ قسم اللغة العربية بكلية البنات.

وذكرت الجامعة أنه قد حاولت الخريجة المذكورة اليوم دخول حرم كلية البنات، وعند قيام أحد أفراد الأمن الإداري بالاستفسار عن هويتها وسبب دخولها تطبيقًا للتعليمات، تعرض لاعتداء مفاجئ باستخدام سلاح أبيض، وقد تم نقله فورًا إلى مستشفى عين شمس التخصصي ليتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وحالته مستقرة حتى الآن.

وأضافت: حررت الكلية محضر سابق بقسم شرطة مدينة نصر أول بتاريخ ٩ أكتوبر ٢٠٢٤ للمذكورة بجنحة تعدى بالضرب على موظفي الكلية.

وأعربت إدارة الجامعة عن أسفها الشديد لهذا الحادث، وأكدت رفضها القاطع لأي شكل من أشكال العنف، وشددت على دعمها الكامل لمنتسبيها من أفراد الأمن الإداري الذين يقومون بدورهم في حفظ أمن وسلامة الحرم الجامعي وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

وأكدت: تتابع الجامعة عن كثب مجريات التحقيق مع الجهات المعنية، والتزامها التام بالحفاظ على بيئة جامعية آمنة للجميع.

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