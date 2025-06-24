إعلان

الشروط والتفاصيل.. مد فترة التقدم لبرامج التعاون المصري الصيني

01:00 ص الثلاثاء 24 يونيو 2025

الدكتور محمد أيمن عاشور

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- عمر صبري:

أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن مد فترة التقدم لبرامج التعاون المصري الصيني، والتي تشمل برنامج إنشاء معامل بحثية مشتركة النداء الأول، وبرنامج دعم المشروعات البحثية المشتركة النداء الثامن، وذلك في إطار البرنامج التنفيذي الموقع بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية.

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن التعاون البحثي بين مصر وجمهورية الصين الشعبية يُعد نموذجًا رائدًا للتعاون الدولي المثمر، مشيرًا إلى أن هذه البرامج تسهم في دعم التوجه الوطني نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، وتعزز من تنافسية البحث العلمي المصري على المستوى الإقليمي والدولي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، أن قرار مد فترة التقدم جاء استجابة لرغبة العديد من الباحثين، وحرصًا على إتاحة الوقت الكافي لإعداد مقترحات علمية متميزة، مؤكدة أن الهيئة تدعم باستمرار الشراكات الدولية التي تُسهم في مواجهة التحديات التنموية وبناء كوادر بحثية قادرة على الابتكار.

وأكدت الهيئة أن آخر موعد لتقديم المقترحات البحثية من الجانب المصري الثلاثاء ١ يوليو ٢٠٢٥ في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

للاطلاع على الشروط والتفاصيل الخاصة بكل نداء، والتقديم الإلكتروني، يُرجى زيارة الموقع الرسمي للهيئة، اضغط هنا.

اقرأ أيضا:

ارتفاع الرطوبة وحرارة شديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

تفاصيل قانون "أبوشقة" لتطوير كليات التربية وربطها باحتياجات سوق العمل

ينطلق الثلاثاء المقبل.. رضوى الشربيني تروج لموسم جديد من "هي وبس"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار وزارة التعليم العالي برامج التعاون المصري الصيني شروط التقدم لبرامج التعاون المصري الصيني التعاون البحثي بين مصر والصين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

برقم الجلوس.. احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة - (رابط)