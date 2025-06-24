كتب- عمر صبري:

كشفت كلية الهندسة جامعة عين شمس، تفاصيل إصدار لائحة جديدة للمنح الدراسية المخصصة للطلاب الملتحقين ببرامج الساعات المعتمدة الدولية للعام الدراسي 2025 – 2026.

وأوضحت الكلية أن اللائحة الجديدة تتضمن مجموعة من المنح والمزايا الجديدة، أبرزها منح دراسية خاصة لأوائل الطلاب حيث يحصل العشرة الأوائل في كل برنامج على خصم مميز في كل فصل دراسي، بدءًا من الفصل الدراسي الثاني وحتى نهاية سنوات الدراسة، مع إمكانية الاستفادة من المنح المقدمة سابقاً في حالة توافرها في المتقدم.

وأشارت إلى خصومات على التسجيل المبكر حيث يحصل الطلاب الذين يسجلون مبكرًا عبر موقع الكلية على خصم محدد من مصروفات الفصل الدراسي الأول، وخصم بنسبة 75% من رسوم التسجيل المبكر سينتهي في 1 يوليو 2025، مع استمرار إمكانية التسجيل المبكر حتى 1 أغسطس 2025 عن طريق رابط التسجيل المبكر على صفحة الكلية اضغط هنا.

ولمعرفة التفاصيل الكاملة حول المنح الدراسية المتاحة، يرجى زيارة موقع الكلية اضغط هنا.

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