"قصر العيني" يحتفي بالبحث العلمي والابتكار في مؤتمر علمي رائد

كتب- عمر صبري:

نظّم قسم أمراض الباطنة بكلية طب قصر العيني – جامعة القاهرة، المؤتمر السنوي الثاني لتخصص السكر والغدد الصماء والتغذية العلاجية تحت عنوان: "داء السكري، الغدد الصماء، الأيض والتغذية العلاجية"، وذلك برعاية الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، وإشراف الدكتورة أماني عبد المقصود، رئيس القسم، وتنفيذ الدكتورة سحر الوكيل، أستاذ الطب الباطني ورئيس تخصص أمراض السكري والغدد الصماء والتمثيل الغذائي.

شهد المؤتمر حضور نخبة من الخبراء والأطباء والباحثين، وسلط الضوء على أحدث المستجدات العلمية والممارسات السريرية في مجالات الأمراض الباطنية والغدد الصماء والتغذية، من خلال جلسات نقاشية وورش عمل تطبيقية وعروض بحثية متخصصة.

وخلال الكلمة الافتتاحية، أكد الدكتور عمر عزام، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نيابة عن عميد الكلية، أهمية دعم هذه المؤتمرات النوعية، مشيدًا بجهود القائمين على التنظيم، وعلى رأسهم د. سحر الوكيل، لافتًا إلى أهمية التركيز العلمي المتخصص في ظل التحديات المتزايدة في الرعاية الصحية، مشددًا على ضرورة دمج طلاب الامتياز في مثل هذه الفعاليات لصقل مهاراتهم وربطهم بالممارسة السريرية الواقعية.

كما شدد "عزام" على التزام الكلية بدعم البحث العلمي وتحويل مخرجاته إلى أدوات فعالة للابتكار والتطوير، مؤكدًا أن إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي يمثل توجها استراتيجيا ضمن رؤية الكلية المستقبلية.

من جانبها، أعربت الأستاذة الدكتورة أماني عبد المقصود عن ترحيبها بجميع المشاركين، مشيدة بالإسهام البحثي المتنوع في المؤتمر، ومؤكدة أن قسم أمراض الباطنة والسكر يعد من أعرق أقسام قصر العيني، ويمثل أساسًا متينًا في مسيرة التعليم الطبي والخدمة المجتمعية.

واختتمت الجلسة الافتتاحية بكلمة الأستاذة الدكتورة سحر الوكيل، التي أكدت أن المؤتمر يمثل منصة تفاعلية لتعزيز التعاون بين التخصصات، ونقطة انطلاق لتطوير الممارسات السريرية وفق أحدث المعايير العلمية، متوجهة بالشكر لإدارة الكلية ولجميع المشاركين والداعمين.

وأكد الأستاذ الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية، في تصريح له، أن الكلية تولي أهمية خاصة للتخصصات الدقيقة، وتحرص على دعمها من خلال المؤتمرات والفعاليات العلمية التي تسهم في تطوير التعليم الطبي وتحقيق التكامل بين الدراسة الأكاديمية والخدمة الصحية، مشيدًا بجهود د. أماني عبد المقصود ود. سحر الوكيل وفريق العمل في إنجاح هذا الحدث العلمي البارز.

وبذلك، يختتم مؤتمر "EndoDia Kasr 2025" أعماله كمحطة سنوية رائدة في تطوير البحث والتعليم الطبي، في ظل دعم مؤسسي وتعاون علمي يعزز من مكانة قصر العيني كمؤسسة أكاديمية وطبية مرموقة في مصر والمنطقة.

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