رئيس جهاز الملكية الفكرية يدعو لمشروع عربي مشترك لحماية الهوية

كتب- عمر صبري:

ألقى الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، محاضرة بعنوان "حماية الملكية الفكرية والهوية في عصر الذكاء الاصطناعي"، ضمن فعاليات الموسم الثقافي لجامعة القاهرة، بحضور عدد من قيادات الجامعة، وعلى رأسهم الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، ونخبة من المستشارين والأساتذة والطلاب.

وخلال كلمته، شدد "عزمي"، على أن الذكاء الاصطناعي يفرض تحديات غير مسبوقة على منظومة حماية حقوق الملكية الفكرية والهوية الثقافية، داعيًا إلى إطلاق مشروع عربي مشترك لمواجهة المخاطر التي تهدد الهوية واللغة في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.

وأوضح أن الملكية الفكرية لا تحمي الفكرة المجردة، بل تحمي نتاجها الإبداعي في مختلف المجالات، بدءًا من الموسيقى والفنون إلى براءات الاختراع والعلامات التجارية.

كما استعرض تاريخ تطور التشريعات المصرية في هذا المجال، مشيرًا إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية عام 2022، جاء ليؤسس إطارًا شاملًا لحماية الإبداع وتعظيم مردوده الاقتصادي.

وأشار إلى ضرورة رفع الوعي المجتمعي، خاصة بين طلاب المدارس والجامعات، وتعزيز المحتوى العربي الرقمي، وتوظيف أدوات الملكية الفكرية في دعم التنمية المستدامة، والربط بين البحث العلمي والصناعة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، أن حماية الإبداع والهوية الثقافية هي جزء من استراتيجية الجامعة، لافتًا إلى إطلاق الجامعة أول استراتيجية للذكاء الاصطناعي في الجامعات المصرية، والعمل حاليًا على تحديث سياسة الملكية الفكرية لديها.

فيما شدد المتحدثون خلال الندوة على أهمية وجود إطار أخلاقي وقيمي لاستخدام الذكاء الاصطناعي، مؤكدين دور الإعلام ومؤسسات الدولة في تعزيز اللغة العربية وحماية الخصوصية الثقافية.

واختُتمت الندوة بحوار مفتوح مع الطلاب، أتاح مناقشة أبرز القضايا المرتبطة بالملكية الفكرية ومستقبل الإبداع في ظل الذكاء الاصطناعي.

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