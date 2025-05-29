مصر تفوز برئاسة لجنة العلوم في منظمة الألكسو لدورتين متتاليتين

كتب- عمر صبري:

شارك وفد مصري رفيع المستوى برئاسة الدكتور أيمن فريد، مساعد وزير التعليم العالي للتخطيط الاستراتيجي والتأهيل لسوق العمل، في الدورة 123 للمجلس التنفيذي لمنظمة الألكسو (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم)، والتي عُقدت في مقر المنظمة بتونس، بحضور ممثلي الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية، ومسؤولي اللجان الوطنية العربية.

ترأس الوفد المصري الدكتور أيمن فريد، المشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة وممثل مصر في المجلس التنفيذي للمنظمة، وشاركت الدكتورة سمية السيد، مساعد الأمين العام للجنة الوطنية لشئون الألكسو، والمستشار عبد المحسن شافعي، نائب السفير المصري في تونس

محاور النقاشات في الدورة:

- التربية - العلوم - الثقافة - الاتصال - المعلومات.

- القضايا الإدارية والمالية.

- أوضاع فلسطين والدول المتأثرة بالنزاعات والكوارث.

- الشراكات الدولية وتنويع مصادر تمويل الألكسو.

- التسويق الإعلامي وتحديث الخطة الاستراتيجية للمنظمة لما بعد 2028

مخرجات مهمة لمصر:

- فوز مصر برئاسة لجنة العلوم في منظمة الألكسو لدورتين متتاليتين.

- الانضمام إلى عضوية لجنتي التربية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال أيضًا لدورتين

وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مشاركة مصر الفاعلة في أعمال الألكسو تعكس رؤية الدولة 2030 وتدعم التمثيل المصري الإقليمي والدولي في مجالات التعليم والثقافة والعلوم.

وشدد الدكتور أيمن فريد، على أن المجلس التنفيذي يعمل على دعم المشاريع التنموية والتعليمية للدول العربية، مشيدًا بجهود المنظمة في تعزيز التعاون الثقافي والعلمي.

يذكر أن منظمة الألكسو تتبع جامعة الدول العربية، وتضم 22 دولة عربية، وتتتكون من هيكل تشريعي (مثل المجلس التنفيذي)، وهيكل تنفيذي، وهيكل فني وإداري، وأجهزة خارجية.

ويسهم المجلس التنفيذي في مراجعة وتطوير السياسات وضمان فاعلية المنظمة في تحقيق التعاون العربي المشترك في مجالات التربية والعلوم والثقافة.

اقرأ أيضًا:

رياح وأمطار وحرارة بهذه المناطق.. توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة

الحج 2025.. نصائح للوقاية من الإجهاد الحراري يوم عرفة

مها عبد الناصر تكشف لـ"مصراوي" تفاصيل تأسيس "تحالف الطريق الديمقراطي" -حوار