تنسيق 2025.. 7 كليات بجامعة الفيوم الأهلية أبرزها "الطب"

كتب- عمر صبري:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صدور القرار الجمهوري رقم 263 لسنة 2025، بإنشاء جامعة الفيوم الأهلية، وذلك بمدينة الفيوم الجديدة على طريق مصر - أسيوط الغربي، لتكون ضمن الجامعات المشاركة في تنسيق القبول لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة للعام الدراسي 2025/2026.

وتضم الجامعة 7 كليات في تخصصات متنوعة، أبرزها:

- كلية الطب

- كلية طب وجراحة الفم والأسنان

- كلية الهندسة

- كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي

- كلية التمريض

- كلية العلوم

- كلية اللغات والعلوم الإنسانية

ويأتي إنشاء الجامعة في إطار توجه الدولة للتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية غير الهادفة للربح، والتي تعتمد على إعادة استثمار إيراداتها في تطوير البنية التحتية والنظم التعليمية، بما يعزز من جودة العملية التعليمية وتأهيل الخريجين لمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

وكان الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلن خلال اجتماع مجلس الجامعات الأهلية بالعاصمة الإدارية، صدور قرارات جمهورية بإنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، بينها جامعة الفيوم الأهلية، بجانب جامعات: القاهرة، عين شمس، السويس، دمنهور، كفر الشيخ، سوهاج، الوادي الجديد، طنطا، دمياط، الأقصر، ومدينة السادات.

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