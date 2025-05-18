مواعيد مقابلات المرشحين لمنصب رؤساء جامعات بني سويف وكفر الشيخ ومطروح

الأحد 18 مايو 2025

06:00 ص الأحد 18 مايو 2025

المجلس الأعلى للجامعات

كتب- عمر صبري:

حدَّدت لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات، مواعيد المقابلات للمتقدمين لمنصب رؤساء جامعات بني سويف وكفر الشيخ ومطروح.

وتقرر عقد المقابلات الشخصية لجامعة بني سويف الخميس 22 مايو المقبل، في تمام الساعة العاشرة صباحًا بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات، على أن تكون المقابلات طبقًا للقائمة.. اضغط هنا.



وتقرر عقد المقابلات الشخصية للمرشحين لمنصب رئيس جامعتَي كفر الشيخ ومطروح، السبت 24 مايو الساعة العاشرة صباحًا بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات، على أن تكون المقابلات طبقًا للقائمة.. اضغط هنا:



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