تجارة عين شمس: زيادة وقت الامتحان لطلاب ذوي الإعاقة

كتب- عمر صبري:

عقدت كلية التجارة جامعة عين شمس ندوة توعوية حول كيفية التعامل مع الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة المدمجين بالكلية، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور فريد محرم عميد كلية التجارة، الدكتورة رنا الهلالي مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، وبتنسيق الدكتورة حنان حسين مدير وحدة الطلاب ذوي الإعاقة بالكلية.

وبحسب بيان، أبرز عميد كلية التجارة جهود الكلية في دعم الطلاب ذوي الإعاقة من خلال وحدة الدعم الأكاديمي بالكلية وكذلك التيسيرات المقدمة لهم أثناء الامتحانات مثل تخصيص لجنة خاصة بالإضافة إلى إمكانية زيادة وقت الامتحان وأيضا تنوع أسئلة الامتحان لتتاح لهم الفرصة للإجابة بما يتناسب مع طبيعة الإعاقة.

حاضر بالندوة الدكتورة رنا الهلالي، حيث تناولت موضوع كيفية دمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بالبيئة المحيطة بهم وكيفية تيسير العقبات أمامهم تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

كما حاضر فيها الدكتور مصطفى الشاهد، نائب مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، حيث أوضح الآداب اللازم اتباعها في التعامل مع الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وكيفية تقديم يد العون لهم.

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