مهرجان جامعة بدر السينمائي يكرم اسم الفنان الراحل سليمان عيد -صور

كتب- عمر صبري:

انطلقت اليوم بجامعة بدر بالقاهرة فعاليات الدورة الثانية من مهرجان جامعة بدر السينمائي لأفلام الطلاب، والتي أُطلق عليها دورة الفنان الراحل مصطفى فهمي، تكريمًا لمسيرته الفنية، حيث تستمر فعاليات المهرجان على مدار 3 أيام.

يقام المهرجان تحت رعاية الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور أشرف الشيحي، رئيس الجامعة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، إلى جانب الدكتور وائل عناني، عميد كلية العلوم السينمائية والمسرحية، والدكتور رامي بنيامين، وكيل الكلية.

وتشهد الدورة الحالية تكريم اسم الفنان الراحل سليمان عيد، إلى جانب مجموعة من الرموز البارزة في الساحة الفنية، منهم الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، والدكتورة غادة جبارة، رئيسة أكاديمية الفنون، والفنان شريف منير، والفنانة داليا البحيري، والفنانة دنيا عبد العزيز، والفنان جمال عبد الناصر، والفنان مراد مكرم، والفنان فراس سعيد، والفنان إسلام جمال، إضافة إلى مدير التصوير القدير سامح سليم، ومدير التصوير سمير فرج، والمخرج الكبير أحمد سمير فرج.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف الشيحي، رئيس الجامعة، أن جامعة بدر تولي اهتمامًا كبيرًا باكتشاف ورعاية المواهب الطلابية، وتوفر لهم بيئة مناسبة لتنمية مهاراتهم، خاصة في مجالات الفنون السينمائية والمسرحية.

بدوره، أشار الدكتور وائل عناني، عميد كلية العلوم السينمائية والمسرحية، إلى أن الكلية تقدم كافة أنواع الفنون التعبيرية، وتمتلك استديوهات احترافية كاملة التجهيز. وأضاف أن تنظيم المهرجان السنوي بحضور نخبة من نجوم الفن يهدف إلى تشجيع الطلاب الموهوبين وتحفيزهم، ونقل الخبرات إليهم في مختلف مجالات الفن والإبداع.

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