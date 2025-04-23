تضم الطب والأسنان.. 7 كليات بجامعة الفيوم الأهلية لطلاب الثانوية والشهادات المختلفة

كتب- عمر صبري:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه وفي إطار خطة الدولة للتوسع في تنفيذ الجامعات الأهلية على مستوى الجمهورية، وتعزيز إسهامات هذا النمط من الجامعات في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المُتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، وبما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور وأداء الخدمات البحثية للغير؛ تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة الفيوم الأهلية" ومقرها مدينة الفيوم الجديدة، وتشمل كليات:

1- الطب.

2- طب وجراحة الفم والأسنان.

3- الهندسة.

4- الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي.

5- التمريض.

6- العلوم.

7- اللغات والعلوم الإنسانية.

يذكر أن الجامعات الأهلية الجديدة تقدم برامج دراسية متطورة تواكب متطلبات سوق العمل، وتوفر بيئة تعليمية حديثة تدعم الابتكار والتميز الأكاديمي، وتستقبل طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات مختلفة.

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