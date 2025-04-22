الحاسبات والصيدلة.. كليات جامعة مدينة السادات الأهلية لطلاب الثانوية 2025

كتب- عمر صبري:

نشرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضمن سلسلة الإنفوجرافات التعريفية بالجامعات الأهلية الجديدة التي تمت الموافقة على إنشائها، وذلك عبر الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار جهود الوزارة لتعريف الرأي العام بالمشروعات القومية الجديدة في التعليم العالي، ودعم الشفافية، وتيسير وصول المعلومات للطلاب وأولياء الأمور تفاصيل جامعة مدينة السادات الأهلية.

وتمت الموافقة على جامعة مدينة السادات الأهلية، ضمن مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشائها، ومقرها محافظة المنوفية، وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية على مستوى الجمهورية، وتعزيز دورها في تطوير التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية التي تواكب متطلبات سوق العمل.

وتضم جامعة مدينة السادات الأهلية بالمنوفية 2025 الكليات التالية:

1. الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي

2. الأعمال

3. الصيدلة

4. الطب البيطري

5. العلوم

6. السياحة والفنادق

7. علوم الرياضة

وتسهم الجامعات الأهلية الجديدة في تقديم برامج دراسية متطورة، وتوفير بيئة تعليمية حديثة تدعم الابتكار والتميز الأكاديمي، وتُعد ركيزة أساسية في بناء أجيال قادرة على مواكبة التغيرات التكنولوجية والمعرفية.

اقرأ أيضا:

مقدم يبدأ من 50 ألف.. ننشر أماكن شقق سكن لكل المصريين 7 في المدن والمحافظات

شبورة ورياح وارتفاع في الحرارة.. تعرف على طقس الـ6 أيام المقبلة

وظائف الكهرباء 2025.. ما الشروط المطلوبة وطرق التقديم؟