مصر تُكثف استعداداتها لاستضافة بطولة العالم للسباحة بالزعانف للجامعات 2026

كتب- عمر صبري:

استقبلت مدينة شرم الشيخ، وفدًا رفيع المستوى من الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية (FISU) في زيارة تفقدية استمرت ثلاثة أيام، لتقييم مدى جاهزية المدينة والمنشآت الرياضية والطبية والخدمية لاستضافة النسخة الثالثة من بطولة العالم للسباحة بالزعانف للجامعات في أبريل 2026

الزيارة تمت برعاية، د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ود. أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بإشراف د. أحمد كامل، سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والكابتن سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.

وشملت الجولة تفقد الحمام الأوليمبي بالمدينة الأولمبية التابع لوزارة الشباب، والموقع المقترح لاستضافة المنافسات، وزيارة مستشفى شرم الشيخ الدولي لتقييم التجهيزات الطبية، ومعاينة فندق إقامة اللاعبين للتأكد من تطابقه مع المعايير الدولية.

وتم عقد اجتماع فني تنسيقي بين الوفد الدولي والمسؤولين المصريين، ناقش الجوانب التنظيمية والفنية للبطولة، وسبل ضمان نجاحها.

كما حضر الوفد افتتاح بطولة كأس مصر للسباحة بالزعانف كمحاكاة حقيقية لاختبار الجاهزية على الأرض.

حضر من الوفد الدولي، أليخاندرو جورا، رئيس بطولات وكؤوس العالم بالاتحاد الدولي، وميشيل جونار، رئيس اللجنة الفنية للسباحة بالزعانف بالاتحاد الدولي، ومن الجانب المصري، سامح الشاذلي، وحازم الروبي، مدير البطولة، وهشام ربيع، نائب مدير البطولة، والعميد هيثم جعفر، ويسري عبد الفتاح، وأسامة خير الدين.

وقال الدكتور أحمد كامل، إن الزيارة تمثل محطة حيوية تؤكد جاهزية مصر واستعدادها المبكر لتنظيم البطولة على أعلى مستوى عالمي.

وأضاف الكابتن سامح الشاذلي، أن تنظيم البطولة في مصر يعكس التزام الدولة بتعزيز مكانتها كوجهة رياضية وسياحية دولية، ويدعم الرياضة الجامعية كجزء من المنظومة العالمية.

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