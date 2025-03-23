بمناسبة عيد الفطر.. مكافأة 1500 جنيه لجميع العاملين بجامعة القاهرة

كتب- عمر صبري:

وجه الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، بصرف مكافأة قدرها 1500 جنيه، بمناسبة عيد الفطر المبارك، لجميع العاملين والهيئة المعاونة بالجامعة الموجودين على رأس العمل، تقديرا لجهودهم، وتخفيف أعبائهم المعيشية، وتمكينهم من تدبير احتياجاتهم الأسرية، تنفيذا لتوجهات الدولة وتحقيق أهداف الجامعة، في رعاية منسوبيها، ووجه رئيس الجامعة بالبدء فورا في إجراءات الصرف.

وبحسب بيان، قدم رئيس الجامعة التهنئة لجميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وجموع العاملين بالجامعة، متمنيا من الله العلي القدير أن يجعله عيدا مباركا على مصرنا وأمتنا العربية والإسلامية.

وأكد محمد سامي عبدالصادق أن هذه المكافأة تأتى في إطار حرص الجامعة على توفير كل سبل الرعاية الممكنة لجموع منتسبيها، وتحسين أحوالهم المعيشية، وفق استراتيجية الجامعة في رعاية العاملين بها، وإدخال البهجة على أسرهم بمناسبة العيد.

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