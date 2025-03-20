إعلان نتيجة التعليم المدمج بجامعة القاهرة وموعد تسجيل الترم الأساسي مارس 2025

كتب- عمر صبري:

أعلن مركز التعليم المدمج جامعة القاهرة عن بدء التسجيل بالترم الأساسي الجديد مارس بنظامى التعليم المدمج – التعليم المفتوح اعتبارا من يوم الأحد القادم الموافق 23 مارس حتى يوم الأربعاء الموافق 23 ابريل 2025.

ويبدأ التسجيل بالدور الثانى لطلاب التعليم المفتوح اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 24 مارس 2025 حتى يوم الخميس الموافق 27 مارس 2025.

وتم إعلان نتائج امتحانات الترم الأساسي سبتمر 2024 – امتحانات دور يناير 2025 بنظامى التعليم المدمج – التعليم المفتوح، رسمياً من خلال الصفحات الشخصية للدارسين عبر موقعنا الإلكتروني على الإنترنت، وسيتم إعلان النتائج طلاب التعليم المدمج اضغط هنا.

يبدأ تلقى طلبات التأكد من صحة رصد الدرجات اعتبارا من يوم الأحد القادم الموافق 23 مارس 2025 ولمدة أسبوع.

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