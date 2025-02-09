رئيس جامعة عين شمس: المدن الجامعية استقبلت طلابها المغتربين بالكامل

كتب- عمر صبري:

أعلن الدكتور محمد ضياء، رئيس جامعة عين شمس، أن الكليات بدأت في استقبال الطلاب للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025 بانتظام كامل، حيث انطلقت المحاضرات في جميع كليات الجامعة، وسط استعدادات مكثفة من قبل إدارة الجامعة لضمان سير العملية التعليمية بشكل سلس ومنظم.

وأكد رئيس جامعة عين شمس أن الجامعة قد أكملت جميع استعداداتها لاستقبال الطلاب، من خلال توفير البيئة التعليمية المناسبة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب. وأضاف أن الجامعة تعمل على تعزيز جودة التعليم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب.

كما أكدت الكليات جاهزيتها لاستقبال الطلاب، حيث تم تنظيم جداول المحاضرات بشكل يتناسب مع احتياجات الطلاب، فضلاً عن توفير كافة الموارد التعليمية اللازمة. وشددت إدارة الجامعة على أهمية التزام الطلاب بالحضور والمشاركة الفعالة في الأنشطة الأكاديمية.

كما استقبلت المدن الجامعية طلبة وطالبات والفروع الخارجية بالكامل طلابها المغتربين بعد التأكد من جاهزيتها الكاملة لاستقبال ومراجعة المطاعم الملحقة بها وإدارات التغذية وجميع صالات المطاعم في جميع القطاعات.

اقرأ أيضا:

الأكثر استهلاكًا.. أبرز ٣ أجهزة تُساهم في ارتفاع فاتورة الكهرباء بفصل الشتاء

لتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء.. كيفية توفير الاستهلاك خلال شهر رمضان

راتب 1200 دولار.. تنويه من "العمل" بشأن وظائف ممرضات بالمغرب

هشام طلعت مصطفى: تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة تبلغ 27 مليار دولار