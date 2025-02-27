إغلاق كيان وهمي يمنح شهادات ماجستير ودكتوراه في تخصصات طبية بالقاهرة

كتب- عمر صبري:

أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بإغلاق المنشأة المسماة "أكاديمية د. داليا داوود"، الواقعة في الدور الرابع، شقة رقم (41)، بالعقار رقم (2) بشارع حسين عفيفي، المتفرع من مكرم عبيد بمدينة نصر - محافظة القاهرة، وذلك لممارستها أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة من الجهات المختصة.

وكشفت التحقيقات أن الأكاديمية كانت تمنح شهادات مزورة في تخصصات متعددة، منها العلاج الطبيعي، الأشعة، التحاليل الطبية، والتمريض، بالإضافة إلى تقديم كارنيهات دون أي سند قانوني لغير المتخصصين، والادعاء بمنح شهادات دبلومة موثقة من البورد الأمريكي ووزارة العدل، فضلًا عن شهادات من نقابة المهن التجميلية والخدمات الصحية غير الجراحية، ودبلومة التجميل غير الجراحي والليزر.

وفي هذا السياق، وجه الوزير بمخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ قرار الإغلاق الإداري، والتعامل بحزم مع المنشأة في حال محاولتها استئناف أنشطتها المخالفة.

وأشاد الدكتور أيمن عاشور، بدور لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات الوهمية، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لمداهمة أي مقرات تمارس أنشطة تعليمية غير مرخصة، وذلك لحماية حقوق الطلاب وأولياء الأمور وضمان عدم استغلالهم.

وجاء هذا القرار بناءً على تقرير قدمه الدكتور جودة غانم، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، والدكتور سامي ضيف، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص.

من جانبه، أوضح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تواصل عملها بشكل مستمر، وترفع تقاريرها الدورية أسبوعيًا إلى الوزير لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أشار إلى أن التنسيق مع وزارة العدل أسفر عن زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية لتعزيز الحملات الرقابية خلال الفترة المقبلة.

وأكد المتحدث الرسمي، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالي في مصر، وضمان تكافؤ الفرص التعليمية بين الطلاب.

كما أشار إلى نشر قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة، إلى جانب قائمة سوداء تتضمن الكيانات الوهمية المضبوطة، ويتم تحديثهما بانتظام عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، والمجلس الأعلى للجامعات، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية، لضمان حصول الطلاب وأولياء الأمور على المعلومات الصحيحة وتجنب الوقوع ضحية للكيانات غير القانونية.

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