طبيب حالات حرجة يوجه نصائح مهمة لمرضى الضغط قبل رمضان: افطروا في هذه الحالة

كتب- عمر صبري:

قدمت الدكتورة سوزان فؤاد سليمان، الحاصلة على دكتوراه في طب الحالات الحرجة بجامعة القاهرة، وأستاذ التغذية العلاجية بقسم التغذية وعلوم الأطعمة بالمركز القومي للبحوث، عدة نصائح لصيام صحي لمرضى ارتفاع ضغط الدم، مؤكدةً أنه يجب التوقف عن الصيام والإفطار فورًا عند الشعور بالدوخة أو الإغماء، أو عند ارتفاع الضغط إلى 170/110، أو في حال حدوث هبوط حاد في ضغط الدم.

ونصحت أستاذة التغذية العلاجية بتجنب الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الملح، والابتعاد عن المقالي والأغذية عالية الدهون، وتجنب تناول اللحوم الحمراء، مع التركيز على الأسماك والدواجن والبروتين النباتي، بالإضافة إلى الحرص على تناول البقوليات مرتين أسبوعيًا على الأقل.

كما أوصت مرضى ارتفاع ضغط الدم بتناول السمك المشوي مرتين أسبوعيًا على الأقل، وتجنب الحلويات واستبدالها بالفواكه، مع استخدام منتجات الألبان.

وتابعت الدكتورة سوزان فؤاد سليمان: "اجعل الفواكه والخضروات جزءًا أساسيًا من وجباتك الرمضانية، وزيت الزيتون لا يُقدح، وتناول الأغذية الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز، والمشمش، والمكسرات غير المملحة".

وأضافت: "اشرب كمية ماء لا تقل عن لترين مقسمة بين الإفطار والسحور، وحرّك جسمك بنشاط بدني خفيف، وتجنب شرب العرقسوس، واستبدله بالمشروبات الصحية مثل الدوم، والكركديه المنقوع، والتمر الهندي".

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