الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي للرياضات الجامعية تختار مصر مقرًا لها

كتب- عمر صبري:

نظمت جامعة بدر بالقاهرة اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية، بحضور الدكتور ليونز إيدير، رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية. وكان في استقبالهم الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس أمناء جامعة بدر، والدكتور أشرف الشيحي، رئيس الجامعة، حيث تم الإعلان عن اختيار مصر لاستضافة مقر الاتحاد، بناءً على تصويت أعضاء الجمعية العمومية الذين يمثلون دول القارة الأفريقية.

ووجّه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الأفريقي، خلال كلمته، الشكر لرئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، ورئيس الاتحاد الأمريكي للرياضة الجامعية، والدكتور حسن القلا، رئيس مجلس أمناء جامعة بدر بالقاهرة، على الاستقبال، كما وجّه الشكر لكافة المشاركين من أعضاء الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية، لحضورهم الجلسات والاجتماعات الفعالة التي امتدت على مدى ثلاثة أيام، وأسهمت في اكتشاف المواهب الرياضية بالجامعات وتنميتها، وتنظيم البطولات الرياضية للقارة الأفريقية تحت مظلة الاتحاد.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى الدعم الذي توليه القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للرياضة، مؤكدًا أن هذا الاهتمام يأتي استكمالًا لجهود الدولة المصرية في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، بما يسهم في تنمية القارة الأفريقية. كما شدّد على أهمية التعاون بين الاتحادين الدولي والأفريقي، وعقد حوار استراتيجي لتحقيق النمو المستدام للرياضة الجامعية.

وقررت الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية، خلال اجتماعها الذي استمر خمس ساعات، اختيار مصر مقرًا رئيسيًا للاتحاد، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا والأنشطة التي سيتم تنظيمها خلال الفترة المقبلة، بهدف تعزيز العلاقات بين الطلاب الأفارقة من خلال الرياضات المختلفة تحت مظلة الجامعات المنتشرة في دول القارة.

كما تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور ليونز إيدير، رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، منشآت جامعة بدر، بما في ذلك القاعات الدراسية والمعامل، إلى جانب مجمع الملاعب وصالات الألعاب الرياضية. وأشاد الحضور بجودة المنشآت، واستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة، فضلًا عن تميز الجامعة في بنيتها الأساسية، واهتمامها بالأنشطة المختلفة التي تقدمها للطلاب بمختلف كلياتها.

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