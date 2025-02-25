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قرار بمد التقديم في الدورة الخامسة لتأهيل الباحثين لريادة الأعمال بالجامعات.. رابط التسجيل

09:07 م الثلاثاء 25 فبراير 2025

الدكتور هاني عياد

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كتب- عمر صبري:
أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، مد فترة التقديم في الدورة الخامسة من برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال (R2E) بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المصرية.

من جانبه، أكد الدكتور هاني عياد، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أن البرنامج يستهدف الباحثين في الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المصرية، الذين يمتلكون ابتكارًا بحثيًّا، ويستهدفون طرحه في السوق.

وأشار إلى أن البرنامج يُعد فرصة مميزة للباحثين لاكتساب المهارات اللازمة لتحويل أبحاثهم العلمية المبتكرة إلى شركات ناشئة أو منتجات ذات جدوى اقتصادية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال تقديم مجموعة من ورش العمل التأهيلية عن بُعد (online).

ويأتي هذا البرنامج في إطار خطة الصندوق لنشر الوعي التثقيفي بالابتكار وريادة الأعمال، واكتشاف شباب الباحثين المبتكرين في الجامعات والهيئات والمراكز والمعاهد البحثية المصرية، ويهدف إلى ربط الابتكارات باحتياجات المجتمع، وتعزيز التكامل مع الصناعة، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى منتجات وخدمات ذات جدوى اقتصادية تسهم في تنمية الاقتصاد المصري.

يُذكر أن آخر موعد للتسجيل في البرنامج هو 28/2/2028. ولمعرفة كافة التفاصيل والتقديم.. اضغط هنا

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هاني عياد رعاية المبتكرين ريادة الأعمال
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