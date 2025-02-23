فتح باب التقدم لوظيفة المدير العام المُساعد بمنظمة الألكسو.. الشروط ورابط التفاصيل

كتب- عمر صبري:

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية في تنفيذ مشروعات وطنية وإقليمية ودولية، بالتعاون مع منظمات اليونسكو، والألكسو، والإيسيسكو.

وأوضح أن هذه الجهود تُسهم في تحقيق رؤية مصر 2030، وتعزز التمثيل المصري في المحافل الدولية المعنية بالتعليم والثقافة والعلوم، إلى جانب دعم التعاون مع هذه المنظمات في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتعزيز تبادل الخبرات على المستويات العربية والإفريقية والدولية.

وفي هذا السياق، أعلنت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة المدير العام المُساعد (فئة أولى) بالإدارة العامة للمنظمة في تونس، وفقًا للشروط التالية:

* الحصول على درجة الدكتوراه في أحد مجالات عمل المنظمة أو ما يعادلها من درجة علمية معترف بها.

* التمتع بخبرة لا تقل عن عشر سنوات في العمل العربي أو الإقليمي أو الدولي.

* إتقان اللغة العربية، مع إجادة اللغة الإنجليزية أو الفرنسية.

* أن يكون المتقدم من مواطني إحدى الدول الأعضاء بالمنظمة، ومن أب عربي الجنسية.

* ألا يتجاوز عمره 55 عامًا عند التعيين.

* أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو مُعفى منها.

لمزيد من التفاصيل، يمكن الاطلاع على الإعلان الكامل بـ الضغط هنا.

وترسل طلبات الترشح إلى اللجنة الوطنية المصرية مرفقة بالمستندات المطلوبة، في موعد أقصاه 30 أكتوبر 2025، عبر البريد الإلكتروني اضغط هنا.

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