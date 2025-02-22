نصيحة طبية للتخلص من التراكمات الدهنية خلال صيام رمضان

كتب- عمر صبري:

شارك الدكتور شريف جمال، الأستاذ المساعد بالمركز القومي للبحوث، في ندوة عن فوائد الصيام في شهر رمضان، بمداخلة عنوانها "الصيام وبعض التأثيرات الصحية المهمة على خلايا الجسم".

وكشف جمال أن الصيام يفيد في استهلاك احتياطيات الدهون، وينظف خلايا الجسم من السموم الضارة التي يمكن أن توجد في التراكمات الدهنية.

وتابع الأستاذ المساعد بالمركز القومي للبحوث: وهكذا يبدأ الجسم بالتخلص من السموم بشكل طبيعي نتيجة التغير الذي يطرأ على عمل الجهاز الهضمي على مدار الشهر، ما يتيح للصائم فرصة مواصلة اتباع أسلوب حياة صحي بعد رمضان.

وأوصى الدكتور شريف جمال بضرورة تناول أقل كمية من السكريات، وممارسة رياضة المشي بعد الإفطار.

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