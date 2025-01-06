تنسيق نصف العام 2025.. الأماكن المتاحة بالجامعة الصينية لطلاب الثانوية وما يعادلها

كتب- عمر صبري:

أعلنت الجامعة المصرية الصينية عن فتح باب التقديمات للفصل الدراسي الثاني 2025 لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية في خمسة من كلياتها

الكليات المتاح بها أماكن محدودة هي كالتالي:

1- الصيدلة وتكنولوجيا الدواء.

2- الطب البيطري.

3- الفنون والتصميم.

4- الإعلام والدراسات الأدبية (اللغات والترجمة).

5- القانون والإنسانيات (نظم المعلومات الجغرافية).

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