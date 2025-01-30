جامعة القاهرة تتخذ قرارات مهمة بشأن دعم طلاب المنح والمساعدات الطبية

كتب- عمر صبري:

عقد مجلس جامعة القاهرة اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، بقاعة أحمد لطفي السيد، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة، ومستشاري رئيس الجامعة، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، التزام الجامعة بدعم طلاب المنح الدراسية، متعهدًا بتحمل كافة المصروفات الدراسية وتكاليف الإقامة بالمدن الجامعية، مع توفير الدعم اللازم لمساعدتهم في مواجهة أي تحديات مستقبلية.

قرارات المجلس

- الموافقة على تقديم دعم مالي بقيمة 700 ألف جنيه لطالبة بالفرقة الثالثة بكلية التمريض، لتغطية تكاليف عملية زراعة كبد بعد تحويلها من مستشفى الطلبة إلى مستشفى عين شمس التخصصي.

- تغطية التكاليف العلاجية لأحد الطلاب الذين تعرضوا لحادث سير.

- استمرار إعفاء 26 طالبًا من الفرقة الرابعة والخامسة بكلية العلاج الطبيعي من أهالي شمال سيناء من المصروفات الدراسية ومصروفات الإقامة بالمدن الجامعية، أسوة بأبناء الشهداء والمصابين.

- الموافقة على زيادة اشتراكات أعضاء صندوق الرعاية الطبية وأسرهم بنسبة 50% لمواكبة الالتزامات المالية المتزايدة، وهي الزيادة الأولى منذ عام 2015.

- تخصيص مليوني جنيه مناصفة بين قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والصناديق الخاصة بالجامعة، لصيانة 20 غرفة مخصصة للمراكز والمكاتب والأنشطة الخدمية للطلاب.

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