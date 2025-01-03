ماذا قدمت وزارة التعليم العالي لرفع جودة الخريجين؟.. "عاشور" يوضح لـ"مصراوي"

كتب- عمر صبري:

قال الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن وزارة التعليم العالي اتخذت عدة خطوات من أجل لرفع جودة الخريجين شملت عدة محاور جاء في مقدمتها إتاحة التعليم وأنظمته أمام مختلف طلاب التعليم ما قبل الجامعي في مصر.

وأضاف عاشور في تصريحات لمصراوي أن تلك الخطوات شملت التوسع في التعليم الأهلي بزيادة عدد الجامعات الأهلية إلى 20 جامعة مع تطوير برامجها الدراسية لتلبية احتياجات سوق العمل، إنشاء 9 أفرع للجامعات الدولية في مصر؛ مما يعزز التبادل العلمي، وتطوير 12 جامعة تكنولوجية تقدم برامج دراسية حديثة تتماشى مع احتياجات الصناعة.

وأعلن وزير التعليم العالي أن إجمالي ما تم استثماره في تطوير البنية الرقمية بالجامعات بلغ 10 مليارات جنيه مصري، وذلك بهدف توفير بيئة تعليمية جيدة، فضلًا عن إطلاق مبادرات لدعم الطلاب ذوي الهمم، بما في ذلك إنشاء 20 مركزًا مخصصًا لهم، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات شراكة مع جامعات عالمية مرموقة لتعزيز التعليم الأكاديمي والتكنولوجي.

وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين جودة التعليم العالي وتطوير مخرجاته بما يتماشى مع متطلبات السوق المحلي والعالمي.

اقرأ أيضًا:

"الأرصاد": طقس مائل للبرودة وفرص لتساقط الأمطار الأيام المقبلة

في خطوات.. آخر موعد لدفع فواتير الكهرباء تجنبا للغرامة أو رفع العداد- تفاصيل