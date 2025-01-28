وقف المعونة الأمريكية.. قرار عاجل من جامعة عين شمس بشأن طلاب المنح الدراسية

كتب- عمر صبري:

بعد وقف المعونة الأمريكية، أعلن الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، دعم الجامعة لطلاب المنح الدراسية وتكفلها بكل المصروفات الدراسية لطلاب المنح بشرط الالتزام بالمعايير الأكاديمية والانضباط.

وفي هذا السياق، شدد رئيس الجامعة، على أهمية التعليم كأداة تمكين للطلاب، وأن جامعة عين شمس ستظل دائمًا داعمة لأبنائها في مواجهة أي تحديات.

وأشار، في بيان الثلاثاء، إلى أن الجامعة ستعمل على تقديم كل التسهيلات اللازمة للطلاب المتأثرين بهذه القرارات، بما في ذلك تقديم الدعم الأكاديمي والإقامة بالمدن الجامعية بنفس المستوى الذي اعتادوا عليه قبل هذه القرارات المفاجئة.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار حرص جامعة عين شمس على دعم الطلاب وحرصا منها على مستقبلهم التعليمي واللوجستي، بصرف النظر عن أي أمور مالية.

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