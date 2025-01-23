أَسرّة لمصابي غزة.. أبرز تصريحات لوزير التعليم العالي من معبر رفح

كتب- عمر صبري:

نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أبرز تصريحات لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور خلال زيارته التفقدية لمعبر رفح برفقة مجموعة من رؤساء الجامعات وأعضاء المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وهي كالتالي:

1- استعداد المستشفيات الجامعية التام لاستقبال جرحى ومصابي قطاع غزة بالتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة، وذلك لتوفير أعلى مستويات الرعاية الطبية.

2- استعدادات كاملة تشمل توفير أسرة كافية لاستيعاب الحالات القادمة من غزة.

3- تجهيز غرف العمليات والمعدات الطبية الضرورية لإجراء العمليات الجراحية.

4- ضرورة وجود أطباء وفنيين ذوي خبرة عالية في مختلف التخصصات الطبية في المستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.

5- المستشفيات الجامعية على أهبة الاستعداد لاستقبال الحالات الطارئة على مدار الساعة، وهناك توجيهات للعاملين بالمستشفيات الجامعية بتقديم أفضل رعاية طبية للمرضى والعمل بأقصى جهد لضمان تقديم أعلى مستوى من الخدمة لجرحى ومصابي قطاع غزة.

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