حقيقة تغيير نظام التنسيق والقبول بالجامعات المصرية

(مصراوي)

أكد الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ردًا على ما تردد أن السنة التأسيسية تمهد لإلغاء مكتب التنسيق، أن الوزارة لم تذكر أي تغييرات في نمط القبول بالجامعات، مما يشير إلى أن السنة التأسيسية قد تكون إضافة جديدة لنظام القبول دون إلغاء تنسيق الثانوية العامة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن قرار تطبيق "السنة التأسيسية" للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، يهدف إلى تسهيل عملية التحاق الطلاب بالتخصصات الجامعية التي يرغبون فيها.

أشار عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن "السنة التأسيسية" تمنح فرصة للطلاب الذين لم يتمكنوا من الحصول على الحد الأدنى من الدرجات المؤهلة للتخصص المطلوب، بفارق أقصاه 5%، وستتيح لهم هذه السنة الانضمام إلى التخصصات التي يفضلونها في الجامعات الخاصة والأهلية أو التكنولوجية.

وأضاف عبدالغفار أن السنة التأسيسية ليست مقتصرة على مواد تكرارية من التعليم قبل الجامعي، بل تشمل مقررات دراسية تؤهل الطلاب للالتحاق بمجالات مختلفة في التعليم الجامعي، مثل الطب والهندسة. ويهدف هذا النظام إلى تأهيل الطلاب بالمهارات والكفاءات اللازمة لمجالات العمل المختلفة.

ونوه المتحدث بأنه في حالة عدم اجتياز الطالب للسنة التأسيسية، أوضح عبدالغفار أنه سيتم إلحاقه بالجامعة بناءً على المجموع الذي حصل عليه في الثانوية العامة.