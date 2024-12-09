رئيس جامعة الزقازيق يشهد فاعليات النسخة السادسة من برنامج القيادات الجامعية بالغردقة

قال الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، إن الجامعة تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز الشراكات مع كل المؤسسات التي تعزز تطوير التعليم العالي في إطار تحقيق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي ورؤية الدولة وفقًا للجمهورية الجديدة وتحقيق رؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال الفعاليات التي شهدها الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق؛ فاعليات النسخة السادسة لبرنامج القيادات الجامعية المصرية الذي تستضيفه هيئة فولبرايت مصر، والمنعقد بسهل حشيش بالغردقة.

وأدار فاعليات البرنامج الدكتور عمر بليك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة U3 Advisors ونائب الرئيس السابق لجامعة بنسلفانيا، الذي أدار البرنامج عام 2021، ليقود هذه النسخة ويستكمل مناقشة إنشاء تحالفات إقليمية لدعم تنمية المجتمعات المحلية ودور الجامعات في تعزيز الابتكار والصناعة والاقتصاد الوطني.

يأتي هذا الحدث تتويجًا للاحتفالات التي أُقيمت هذا العام بذكرى إنشاء برنامج فولبرايت في مصر عام 1949، والاحتفال بمرور 75 عامًا من الصداقة، والتبادل الأكاديمي والثقافي بين مصر والولايات المتحدة.

ووجه رئيس جامعة الزقازيق التهنئة للهيئة وجميع العاملين بها لمجهوداتهم الفعالة، مشيراً إلى أهمية المنح المقدمة من الهيئة؛ بما تمثله من فرصة جيدة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والباحثين، للمشاركة في برامج أكاديمية تُسهم في تعزيز قدراتهم.

جدير بالذكر أن برنامج القيادات الجامعية المصرية يجمع منذ عام 2018 قادة التعليم العالي في مصر بمناقشات مع متحدثين أمريكيين، حول موضوعات مهمة تضمنت تطوير التعليم العالي في السياق العالمي، وإدارة التكنولوجيا، وإدارة الأزمات، والعلاقة بين الجامعات ومجتمعاتها المحلية.