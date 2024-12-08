رئيس جامعة الزقازيق يشهد فعاليات النسخة السادسة من برنامج القيادات الجامعية بالغردقة

كتب- سامح غيث:

شهد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق فعاليات النسخة السادسة لبرنامج القيادات الجامعية المصرية الذي تستضيفه هيئة فولبرايت مصر، والمنعقد بسهل حشيش بالغردقة، وذلك تحت رعاية كل من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس إدارة هيئة فولبرايت، والدكتور ماجي نصيف المدير التنفيذي للهيئة.

جاء ذلك بحضور وروبين هاروتونيان، المستشار الوزاري للشؤون العامة بالسفارة الأمريكية بالقاهرة وأمين صندوق هيئة فوبرايت، والدكتور مصطفى رفعت، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، وأعضاء مجلس الإدارة المعينين حديثًا ماريسول بيريز، مديرة مكتب التعليم والشراكات، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، والدكتور أيمن فريد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وواحد وثلاثين من رؤساء الجامعات المصرية، بالإضافة إلى الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي، والدكتور ممدوح معوض رئيس المركز القومي للبحوث، والدكتور ولاء شتا رئيس هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتور جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور عبد الوهاب عزت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، والدكتور ماهر مصباح أمين عام المجلس الأعلى للجامعات الأهلية، والدكتور أحمد الجيوشي أمين عام المجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية، والدكتور محمد يوسف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتعليم التكنولوجي، والدكتور عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية بوزارة التعليمد العالي والبحث العلمي، واللواء الدكتور عمرو علام الوكيل الدائم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومساعد الوزير للتطوير المؤسسي، اللواء المهندس هيثم زكي مساعد الوزير للمشروعات القومية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الإقتصادية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

يأتي هذا الحدث تتويجًا للاحتفالات التي أقيمت هذا العام بذكرى إنشاء برنامج فولبرايت في مصر عام 1949 والاحتفال بمرور 75 عامًا من الصداقة والتبادل الأكاديمي والثقافي بين مصر والولايات المتحدة.

وقد أدار فعاليات البرنامج الدكتور عمر بليك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة U3 Advisors ونائب الرئيس السابق لجامعة بنسلفانيا الذي أدار البرنامج في عام 2021، ليقود هذه النسخة ويستكمل مناقشة إنشاء تحالفات إقليمية لدعم تنمية المجتمعات المحلية ودور الجامعات في تعزيز الابتكار والصناعة والاقتصاد الوطني.وفي هذه الصدد، وجه رئيس جامعة الزقازيق التهنئة للهيئة وجميع العاملين بها لمجهوداتهم الفعالة، مشيراً إلى أهمية المنح المقدمة من الهيئة بما تمثله من فرصة جيدة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والباحثين، للمشاركة في برامج أكاديمية تسهم في تعزيز قدراتهم.

وأضاف الدكتور خالد الدرندلي، أن الجامعة تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز الشراكات مع كافة المؤسسات التي تعزز تطوير التعليم العالي في إطار تحقيق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي ورؤية الدولة وفقًا للجمهورية الجديدة وتحقيق رؤية مصر 2030.

جدير بالذكر أن برنامج القيادات الجامعية المصرية يجمع منذ عام 2018 قادة التعليم العالي في مصر بمناقشات مع متحدثين أمريكيين، حول موضوعات مهمة تضمنت تطوير التعليم العالي في السياق العالمي، وإدارة التكنولوجيا، وإدارة الأزمات، والعلاقة بين الجامعات ومجتمعاتها المحلية.