بعد إنتاج 65 كيلو وات.. بدء التعاقد لربط المحطة الشمسية بالمركز الإقليمي بسوهاج بالشبكة العمومية

كتب- عمر صبري:

كشفت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا حصاد عام 2024 في مجال البحوث الإقليمية وتنمية حدود مصر الإقليمية. وتسعى الأكاديمية إلى إيجاد وسيلة اتصال مباشر بين البحث العلمي والمستفيد في موقعه الإقليمي، من خلال تمثيلها في كل إقليم من الأقاليم التخطيطية على مستوى الدولة عبر مراكز التنمية الإقليمية، البالغ عددها 12 مركزاً.

وأشارت الأكاديمية إلى توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مركز إقليمي لصون الحياة البحرية بالغردقة، بالتعاون مع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد. يهدف البروتوكول إلى إنشاء مركز التنمية الإقليمي لصون الحياة البحرية بمقر فرع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالبحر الأحمر. كما تم البدء في إنشاء المعمل الوطني القومي لبذور الجينات، الذي سيعطي الأولوية لحفظ عينات البذور النادرة أو المهددة بالانقراض أو ذات الخصائص الوراثية الفريدة. وسيتم الحفاظ على هذه الأصناف لتجنب هلاكها بسبب الممارسات غير الرشيدة أو الكوارث الطبيعية. وسيتضمن المشروع فرعاً رئيسياً للبنك الوطني الجيني في المركز الإقليمي بمدينة الحمام على ساحل البحر الأبيض، بالإضافة إلى فرعين آخرين في مدينتي الشلاتين وسانت كاترين.

كما أعلنت الأكاديمية عن بدء التشغيل التجريبي لمحطة إنتاج الوقود الحيوي بمدينة الأبحاث ببرج العرب، والتي تهدف إلى إدخال تكنولوجيا ذكية مميكنة بالكامل. يعمل المشروع على تغويز النفايات المنزلية الصلبة لإنتاج الغازات المخلقة والمنتجات البتروكيميائية والأسمدة والفحم الحيوي. يعتمد المشروع على فرز النفايات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، فيما يتم تشغيل المفاعل باستخدام المركزات الشمسية كمصدر نظيف للحرارة. وينتج عن عملية التغويز الوقود الحيوي إلى جانب منتجات جانبية مثل الفحم الحيوي، الذي يُستفاد منه في تحسين خصوبة التربة وزيادة إنتاجية المحاصيل. تبلغ سعة المفاعل 3600 كجم من النفايات يومياً، وينتج عند تشغيله بكامل طاقته 300 م³/ساعة من الغاز الحيوي، أي ما يعادل حوالي 100 كيلو وات.

وفي سياق متصل، أعلنت الأكاديمية إنتاج 65 كيلو وات من الخلايا الشمسية المصنعة في المعمل المصري الصيني بالمركز الإقليمي بسوهاج. كما أوضحت بدء إجراءات التعاقد لربط المحطة الشمسية بالمركز الإقليمي بسوهاج بالشبكة العمومية بقدرة 30 كيلو وات.

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