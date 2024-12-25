استغاثات عاجلة لحذف كلمة "انتساب" بشهادات خريجي الجامعات.. وأول تحرك برلماني

كتب- عمر صبري:

دوَّنَ العشرات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي استغاثةً عاجلةً للدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم في مجلس النواب، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور؛ بشأن مسمى شهادة الليسانس بالجامعات المصرية، والتي يُكتب فيها نظام الحضور "الانتساب الموجه"، مطالبين الجهات الحكومية المعنية بتعديل هذا المُسمى.

وأوضح رواد مواقع التواصل، خلال مئات التعليقات على المنصات التابعة لوزارة التعليم العالي، أن دولًا كالسعودية والكويت ترفض تصديق شهادات شباب المصريين خريجي الجامعات المصرية الحكومية بنظام الانتساب الموجه، على الرغم من كونه نظامَ تعليم حضوري مطابقًا لنظام الانتظام، وليس تعليمًا عن بُعد حسبما صنفوه لديهم.

وطالب رواد مواقع التواصل وزارةَ التعليم العالي بتعديل المسمى من "انتساب موجه" إلى "انتظام موجه" أو ⁠"انتظام بمصروفات"، بعدما خسرَ بعضُ الشباب المصريين وظائفهم وفرص العمل المعروضة بسبب سوء فهم هذا النظام التعليمي (الانتساب الموجه).

وتقدمت النائبة نشوى الشريف، بطلب إحاطة حول "عدم اعتماد شهادات خريجي نظام الانتساب الموجه من الجامعات المصرية الحكومية في بعض الدول الخارجية"، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وتضمنت مذكرة الطلب: أتقدم بطلب إحاطة بشأن المشكلة التي تواجه خريجي الجامعات المصرية الحكومية بنظام "الانتساب الموجه"؛ حيث يرفض بعض الدول الخارجية؛ خصوصًا المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، التصديقَ على شهاداتهم الجامعية.

وأوضحت النائبةُ أن هذه الأزمة ترجع إلى سوء فهم طبيعة نظام "الانتساب الموجه"؛ حيث يتم تصنيفه من قِبل هذه الدول على أنه تعليم عن بُعد، في حين أنه نظام تعليمي حضوري يتطابق مع نظام "الانتظام"، من حيث الالتزام بالمناهج الدراسية والحضور والامتحانات.

وأشارت الشريف إلى أن هذا الوضع تسبب في حرمان آلاف الشباب المصريين من فرص العمل بالخارج؛ مما أثر سلبًا على مستقبلهم المهني واستقرارهم المادي، فلا بد من تعديل مسمى نظام "الانتساب الموجه" ليصبح أكثر وضوحًا، وإرسال توضيحات رسمية للدول المعنية، عبر وزارات التعليم والسفارات المصرية، لتوضيح الطبيعة الحقيقية لهذا النظام التعليمي.

وطالبت البرلمانية بتفعيل دور الملحقيات الثقافية المصرية بالخارج؛ لتوضيح هذه القضية وحماية حقوق خريجي الجامعات المصرية، وإطلاق حملة إعلامية واسعة النطاق، بمشاركة الجامعات المصرية ووزارة التعليم العالي، لتعريف دول الخليج بنظام "الانتساب الموجه" وطبيعته الحضورية.

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