رئيس جامعة حلوان: تعميق الشراكات لتحقيق المزيد من الإنجازات بمجال التعليم والبحث العلمي

كتب- عمر صبري:

شهد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، فعاليات النسخة السادسة لبرنامج القيادات الجامعية المصرية، الذي تستضيفه هيئة فولبرايت مصر، المنعقد في سهل حشيش بمدينة الغردقة.

يأتي هذا الحدث في إطار الاحتفالات بمرور 75 عامًا على إنشاء برنامج فولبرايت في مصر، والذي أسهم في تعزيز العلاقات الأكاديمية والثقافية بين مصر والولايات المتحدة منذ عام 1949.

وجاء بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس إدارة هيئة فولبرايت، والدكتور ماجي نصيف، المدير التنفيذي للهيئة، روبين هاروتونيان، المستشار الوزاري للشؤون العامة بالسفارة الأمريكية بالقاهرة وأمين صندوق هيئة فوبرايت، الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات المصرية.

كما صم أعضاء مجلس الإدارة المعينين حديثًا ماريسول بيريز، مديرة مكتب التعليم والشراكات، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، والدكتور أيمن فريد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

حيث تعد هيئة فولبرايت من أكبر وأقدم الهيئات بمنطقة الشرق الأوسط، وبرنامج من عدة برامج التبادل الثقافي للولايات المتحدة التي تهدف إلى تقديم منح دراسية وبعثات لتعزيز فرص تبادل الخبرات، وفتح مجالات متنوعة فى النواحى الأكاديمية والبحثية مع الهيئة.

وقد أكد الدكتور قنديل أن جامعة حلوان تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز الشراكات مع كافة المؤسسات التعليمية والبحثية التي تساهم في تطوير التعليم العالي، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي ورؤية مصر 2030.

وأضاف أن هذا الحدث يعد فرصة ثمينة لتعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات بين المؤسسات التعليمية في مصر والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى لتعميق هذه الشراكات لتحقيق المزيد من الإنجازات في مجال التعليم والبحث العلمي.

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