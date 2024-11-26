تكليف الدكتور محمد يوسف مستشارًا لوزير التعليم العالي للتدريب التكنولوجي

كتب- عمر صبري:

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بتكليف الدكتور محمد أحمد محمد يوسف وزير التعليم الفني والتدريب سابقًا، للقيام بأعمال مستشار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي للتعليم والتدريب التكنولوجي.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد يوسف حصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة في الهندسة من جامعة لافبرا بالمملكة المتحدة، وشغل العديد من المناصب، ومنها وزير التعليم الفني والتدريب سابقًا، ونائب وزير التربية والتعليم، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المركز الطبي للمقاولون العرب.

كما شغل العديد من المناصب القيادية بشركة المقاولون العرب، كما شغل منصب عضو خريج في جمعية المهندسين المدنيين الإنجليزية، وعضو نقابة المهندسين، وعضو مجلس كلية الهندسة جامعة عين شمس "الساعات المعتمدة"، ومحاضر في عدة جامعات مصرية، بالإضافة إلى مشاركته في عدة مؤتمرات دولية وله أبحاث علمية مُتميزة.

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