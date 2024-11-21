7 مشروعات بحثية مبتكرة من الجامعة المصرية الصينية لعام 2024

كتب- عمر صبري:

أعلنت الجامعة المصرية الصينية عن تقدمها بسبعة مشروعات بحثية تطبيقية إلى أكاديمية البحث العلمي، تهدف إلى ربط البحث العلمي بالصناعة، وتعزيز التنمية المستدامة والابتكار، وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني.

أبرز المشروعات البحثية المقدمة من الجامعة المصرية الصينية

1- مشروع المكتب المصري للابتكار التكنولوجي والتجاري (تايكو):

- يهدف إلى دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا.

- تعزيز التعاون بين البحث العلمي والصناعة.

- نشر ثقافة الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.

2- مشروع نادي ريادة الأعمال:

- تشجيع الطلاب على الابتكار والعمل الحر.

- تعزيز التفكير الإيجابي وغرس الثقة لدى الشباب.

- دعم تأسيس شركات ناشئة مبتكرة.

3- مشروع جامعة الطفل:

- إعداد الأطفال لاكتشاف مواهبهم وتنمية اهتمامهم بالبحث العلمي.

- تنظيم ورش عمل في مجالات متعددة مثل الصحة والطاقة المتجددة والمصريات.

- تعزيز الإبداع والمهارات العلمية بعيدًا عن الطرق التقليدية للتعليم.

4- مشروع تعديل البنية ونظام توصيل مستهدف للمكونات النشطة الطبيعية:

- يركز على تطوير آليات جديدة لاستهداف مجمع إشارات PD-1/PDL1 لعلاج سرطان الثدي الثلاثي السلبي.

5- مشروع مقاومة المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين (MRSA):

- دراسة التدخل المستهدف لمركبات ثلاثية مبتكرة لمواجهة مقاومة المضادات الحيوية.

6- مشروع إعادة تدوير الفحم الأسود وتحلل الإطارات باستخدام الطاقة الشمسية:

- يهدف إلى إنتاج منتجات عالية القيمة من الإطارات المستعملة.

- استخدام تقنيات صديقة للبيئة تعتمد على الطاقة الشمسية.

7- مشروع تطبيقات مستدامة لمياه البحر في الخرسانة الجيوبوليمرية:

- تقديم حلول مبتكرة لتطوير مواد بناء مستدامة باستخدام مياه البحر.

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