مفتي الجمهورية: التطرف سلوك الأفراد وليس في جوهر الدين

كتب- عمر صبري:

انطلقت بجامعة حلوان ندوة "الخطاب الديني وبناء الوعي لدى الشباب" بتنظيم الإدارة العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع أسرة "من أجل مصر" المركزية، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، وبحضور عدد من نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات. شارك في الندوة فضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.

أهمية تجديد الخطاب الديني

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، أن تجديد الخطاب الديني ضرورة لمواجهة الأفكار المتطرفة، مشددًا على دور الجامعات في بناء شخصية الطلاب الواعية.

وأوضح أن هذه الفعالية تسهم في تعزيز الوعي والفكر المستنير لدى الشباب، بما يتماشى مع متغيرات العصر.

من جانبه، شدد الدكتور نظير عياد على أن الإسلام دين الصلاح في الدنيا والفلاح في الآخرة، مشيرًا إلى أن التجديد في الخطاب الديني ضرورة ربانية لتحقيق التوازن بين الثابت والمتغير في الدين.

وأكد أن التجديد يجب أن يتم وفقًا لمنهجية علمية تعتمد على فهم النصوص الدينية بعمق وربطها بالواقع.

رفض التطرف والغلو

أوضح المفتي أن التطرف ليس نابعًا من الدين نفسه، بل من سلوك بعض أتباعه، مؤكدًا أن الإسلام يدعو إلى الاعتدال واليسر، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "يسروا ولا تعسروا".

وأضاف أن دعاة التحرير والتنوير تعاملوا مع النصوص الدينية بانتقائية، ما أدى إلى اختزال الدين وتقديمه بصورة مشوهة.

وأكد المفتي أن غياب التجديد في الخطاب الديني يؤدي إلى انتشار الغلو والتشدد، داعيًا إلى عرض الدين بصورة سلسة وواضحة تُبرز قيمه السمحة.

الوعي الديني ودور العلماء

أشار الدكتور نظير عياد إلى أن تجديد الخطاب الديني يتطلب علماء مؤهلين يتمتعون بـ"الرسوخ في العلم"، وفهم النصوص في سياقاتها، مع إدراك واقع الناس.

وشدد على أن العالم الديني وحده هو المسؤول عن التجديد في هذا المجال، بما يسهم في تعزيز التعايش ونبذ العنف.

تفاعل الطلاب وتبادل الدروع

تضمنت الندوة نقاشًا مفتوحًا مع الطلاب، حيث أجاب المفتي عن تساؤلاتهم المتعلقة بالعبادات والقضايا الحياتية.

وفي ختام الندوة، تم تبادل الدروع تكريمًا لفضيلة المفتي وجامعة حلوان، وسط إشادة الحضور بالفعالية ودورها في نشر الفكر الوسطي.

اقرأ أيضًا:

طقس الـ6 أيام المقبلة.. الأرصاد: انخفاض الحرارة ـ4 درجات وبرودة وأمطار

ضوابط الحج السياحي البري 2025

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 21-11-2024

ما الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض السكر وتحتاج للفحص الدوري؟